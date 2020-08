Le message de la reine Élisabeth II à l’occasion de l’anniversaire de Meghan Markle

Anniversaire de Meghan Markle, epouse du Prince Harry

Ce mardi 4 août, Meghan Markle célèbre ses 39 ans. À cette occasion, la reine Élisabeth II lui a adressé un message bref mais attentionné sur Instagram.

Meghan Markle souffle aujourd’hui sa 39? bougie, loin du pays qui lui a donné un mari, un titre et un foyer. Le couple s’est installé avec le petit Archie aux États-Unis au printemps de cette année pour échapper aux tabloïds britanniques. Selon un ami de la famille, Meghan et Harry fêteront l’anniversaire de la femme très simplement cette année.





La source a expliqué au magazine américain Hollywood Life: “Une chose qu’elle fera à coup sûr ce jour-là, c’est apporter son soutien à différentes causes pour son anniversaire. C’est une tradition qui lui est chère et qu’elle honorait bien avant d’être célèbre. Elle tient ça de sa mère.”





Des vœux royaux

Malgré les tensions récentes et le coup de tonnerre qu’a provoqué le départ de Meghan et Harry, la reine Élisabeth II a tenu à adresser un message à la jeune maman à l’occasion de son 39? anniversaire. Sur Instagram, la Monarque a écrit: “Nous souhaitons un joyeux anniversaire à la duchesse de Sussex.” Un bref message accompagné d’une photo de Meghan et de la reine Élisabeth II ensemble. Un geste remarqué par les internautes qui estiment que la Reine fait un premier pas vers une possible réconciliation.