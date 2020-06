Le nouveau contrat en or du prince Harry et de Meghan Markle

Prince Harry et son épouse Meghan

Le couple a signé un contrat avec la prestigieuse agence Harry Walker, selon les informations du Los Angeles Times. Basée à New York, cette dernière représente notamment Barack et Michelle Obama, Bill Clinton ou encore Hillary Clinton.

Selon l’accord signé avec l’agence, Harry et Meghan prendront part à des débats modérés et feront des discours d’ouverture pour des associations professionnelles, des entreprises et des forums communautaires. Les sujets abordés seront notamment la justice raciale, l’égalité des sexes, les préoccupations environnementales et la santé mentale - des thèmes chers à leurs yeux. Chaque discours ou conférence pourrait leur rapporter 1 million de dollars (près de 890.000 euros).

“Je suis surpris qu’ils ne l’aient pas fait plus tôt”, a déclaré l’expert en relations publiques Mark Borkowski au journal britannique The Sun. “Ce sera pour eux l’un des grands générateurs de revenus. Le circuit des orateurs est un espace sûr pour eux, qui veulent être des piliers”.





Il s’agit de leur premier contrat professionnel depuis leur retrait de la famille royale en mars. Malgré leur déménagement aux États-Unis, Harry et Meghan ont toutefois poursuivi leurs activités caritatives, tant au Royaume-Uni qu’en Amérique.





Au début du mois, ils ont notamment envoyé une lettre à l’organisation caritative StreetGames, qui offre des repas frais aux jeunes défavorisés de Londres en pleine pandémie de coronavirus. Le service de repas a été aidé par Hubb Community Kitchen, une autre association soutenue par le couple.