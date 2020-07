Le prince George fête ses 7 ans: deux nouvelles photos dévoilées

Le Prince George fête ses 7 ans

Le prince George, troisième héritier du trône britannique après son grand-père, le Prince Charles, et son père, le Prince William, fête ses 7 ans ce mercredi 22 juillet. À cette occasion, ses parents ont dévoilé deux jolies photos de lui sur leur compte Instagram officiel.

Les clichés, pris au début du mois par Kate Middleton, ont été publiés par le Palais de Kensington mardi soir, la veille de l’anniversaire du jeune prince. On peut y voir le jeune prince tout sourire... avec quelques dents de lait en moins.

Les trois enfants de Kate et William sont rarement vus en public, mais c’est désormais devenu une tradition: à chaque occasion spéciale, des photos du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis - toujours prises par Kate - sont publiées sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir des fans de la famille royale.





“Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de partager deux nouvelles photographies du Prince George à l’approche de son septième anniversaire demain”, a déclaré le palais de Kensington dans un communiqué.





Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, le prince George devrait passer son anniversaire à la maison. L’année dernière, il l’avait fêté en vacances avec sa famille sur l’île Moustique, dans les Caraïbes.