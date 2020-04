Le prince Harry “trouve la vie un peu difficile” à Los Angeles

Prince Harry et son épouse Meghan

Le prince Harry éprouve quelques difficultés à s’acclimater à sa nouvelle vie à Los Angeles selon son amie de longue date Jane Goodal qui s’est confiée dans une interview pour le magazine britannique Radio Times.

Voilà deux semaines maintenant que le prince Harry a officiellement quitté ses fonctions royales pour s’installer avec son épouse Meghan Markle aux États-Unis. Mais selon la primatologue britannique Jane Goodal, qui s’est récemment entretenue avec le Prince, ce dernier a du mal à s’acclimater à sa nouvelle vie. “Je ne sais pas comment sa carrière va évoluer, mais, oui, nous nous sommes parlé", a-t-elle déclaré à Radio Times avant d’ajouter: “Je pense qu’il trouve la vie un peu difficile en ce moment”.

Selon Jane Goodal, qui est surtout connue pour ses études sur les chimpanzés, Harry avait laissé entendre qu’il s’éloignerait de la famille royale bien avant son annonce en janvier dernier. Elle s’est souvenue d’une conversation qu’elle avait eue avec lui l’été dernier lors d’un événement destiné à faire connaître son programme d’éducation Roots & Shoots au château de Windsor. “J’ai demandé à Archie de faire un signe de ma main, comme la Reine, en disant: ‘Je suppose qu’il devra apprendre à le faire’. Harry m’a répondu: ‘Non, il ne grandira pas comme ça’”.





Actuellement confinés à Los Angeles, Harry et Meghan auraient trouvé l’endroit parfait pour démarrer leur nouvelle vie. Selon les informations du Sun, le couple aurait acheté une villa située à Malibu anciennement occupée par Mel Gibson ou encore Britney Spears. Andrea Pilot, l’agent immobilier chargé de trouver leur maison de rêve aurait publié ce message sur les réseaux sociaux, avant de le supprimer quelques heures plus tard: “Grande nouvelle, le prince Harry et Meghan ont acheté la maison de Mel Gibson”. La demeure, vendue à 15 millions de dollars (environ 13,7 millions d’euros) compte cinq chambres, une immense cuisine, deux piscines, une salle de sport et un grand terrain.