Le rappeur Kaaris à nouveau placé en garde à vue pour violences

Le Rappeur Kaaris placé en Garde à vue

Selon les informations du Parisien, le rappeur Kaaris a de nouveau été placé en garde à vue ce mercredi au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois suite à une plainte pour violences déposée par son ex-compagne, Linda P.





Le rappeur avait déjà été placé en garde à vue fin septembre dans le cadre de la même affaire.

Toujours selon le quotidien, Linda P. aurait également été placée en garde à vue pour violation de domicile et dégradation.