LeBron James rejoint CR7 et Messi dans le “club des milliardaires”

LeBron James, Lakers rejoint le club des sportifs milliardaires

LeBron James a officiellement rejoint le club très sélect des stars du sport qui ont atteint le milliard de dollars de gains. Le basketteur américain est le premier joueur actif de la NBA à franchir la barre du milliard de dollars (850 millions d’euros) de gains. La star des Los Angeles Lakers a perçu 330 millions de dollars (280 millions d’euros) de salaires au cours de sa carrière et a engrangé 700 millions de dollars (595 millions d’euros) d’autres revenus provenant de sponsors et de produits dérivés.





Ces activités extra-sportives ne se comptent pas sur une seule main. Par exemple, LeBron James brille actuellement sur le grand écran. Il joue dans le film d’animation américain “Space Jam: A New Legacy”. En outre, la star de la NBA a des sponsors importants tels que Nike, PepsiCo, AT&T, Walmart, GMC, Epic Games et Beats.





Les seuls autres athlètes encore en activité qui ont gagné au moins un milliard de dollars durant leur carrière sont le golfeur Tiger Woods, le boxeur Floyd Mayweather, la star du tennis Roger Federer et les légendes du football Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Parmi les anciens sportifs, le basketteur Michael Jordan, le pilote de F1 Michael Schumacher et les golfeurs Arnold Palmer et Jack Nicklaus font également partie du “club des milliardaires”.