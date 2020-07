Les adieux déchirants de l’ex-mari de Naya Rivera: “La vie n’est pas juste”

Ex mari de Naya River, actrice

Ryan Dorsey, l’ex-mari de l’actrice Naya Rivera, a réagi pour la première fois à sa mort sur Instagram. “La vie n’est pas juste", a-t-il notamment écrit.

“C’est tellement injuste... Il n’y a pas assez de mots pour exprimer le vide laissé dans le cœur de chacun. Je n’arrive pas à croire que c’est ça la vie, maintenant. Je ne sais pas si j’y croirai un jour”, a écrit l’acteur de 37 ans sous une photo de son ex-femme et de leur fils Josey. “La vie n’est pas juste”.

Naya Rivera et Ryan Dorsey ont divorcé en 2018, après quatre ans de mariage. Ensemble, ils ont eu un petit garçon, Josey, âgé de 4 ans. “Je suis reconnaissant du temps que nous avons passé ensemble de notre voyage qui nous a réunis et nous a donné le petit garçon le plus intelligent, le plus doux et le plus gentil que nous puissions espérer”, a-t-il poursuivi.





Ryan a ensuite expliqué qu'il avait des centaines voir des milliers de photos et de vidéos de Naya et de leurs fils. “Josey saura que sa maman l’aimait plus que la vie, et combien nous nous sommes amusés ensemble lorsqu’il grandissait”.