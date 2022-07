Les confidences de la mère de Jennifer Lopez: “Ben Affleck est le grand amour de ma fille”

Jennifer Lopez et Ben Affleck

Dix-huit ans après la fin de leur première relation, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont enfin dit “oui” lors d'une cérémonie intime dans le Nevada. La mère de la chanteuse, elle, est ravie de pouvoir enfin officiellement appeler Ben Affleck “son gendre”. “Il est le grand amour de ma fille”, a-t-elle assuré à l’animatrice américaine Sunny Hosten.





Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés ce samedi 16 juillet dans le Nevada, 18 ans après la fin de leur première relation, extrêmement médiatisée à l’époque. La chanteuse de 52 ans avait annoncé en avril ses fiançailles avec l’acteur dans une très courte vidéo dans laquelle, visiblement émue, on la voyait admirer une bague sertie d’une pierre verte. Aujourd’hui, le couple est officiellement marié et ne cache pas son bonheur sur les réseaux sociaux.





Sunny Hosten, l’animatrice du talk-show américain ‘The View’, affirme avoir discuté avec la mère de JLo au sujet de son mariage avec Ben Affleck. La femme lui aurait confié: “Je savais qu’ils allaient se remettre ensemble. Je savais qu’ils étaient toujours amoureux l’un de l’autre.” L’animatrice a ensuite expliqué: “J’ai parlé à la mère Jennifer Lopez. Elle m’a dit que Ben est son grand amour. Elle est persuadée qu’ils resteront ensemble toute leur vie maintenant. C’est pour ça que JLo a pris le nom de famille de son mari. Elle l’aime tellement. Elle a aussi affirmé qu’ils auraient dû se marier il y a déjà bien longtemps.”

Première relation