Les enfants de Kate et William volent la vedette lors des célébrations royales de Noël

Les enfants de Kate et William volent la vedette l

Un Noël mémorable pour la famille royale britannique. Non seulement il s’agissait du premier Noël de Charles III en tant que roi du Royaume-Uni, mais c’était aussi l’occasion pour la monarchie de se montrer unie et soudée après la diffusion du documentaire “vérité” de Meghan et Harry. Durant tout le week-end, les enfants de Kate et William - le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - étaient au centre de toute l’attention.





Ce samedi soir, à l’occasion du réveillon de Noël, le grand concert de Noël de la famille royale britannique, intitulé “Together at Christmas 2022", a été diffusé à la télévision sur le réseau ITV. L’événement musical, organisé par Kate Middleton, avait été préalablement enregistré le 15 décembre à l’abbaye de Westminster. Aux côtés du roi Charles III et de la reine consort Camilla, on pouvait notamment apercevoir la comtesse Sophie, les princesses Beatrice et Eugénie, le prince William, la princesse Kate ainsi que leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte.





L’émotion de la princesse Charlotte

Durant la cérémonie, tous les yeux étaient rivés sur les enfants du prince et de la princesse de Galles. La princesse Charlotte a d’ailleurs ému plus d'un téléspectateur lorsqu’elle s’est émerveillée d’entendre la voix de l’acteur Hugh Bonneville, qui interprète M. Brown dans “Paddington”, un film britannique bien connu des enfants. Son visage s’est illuminé au moment où l’acteur a commencé à lire un extrait d’un des livres de Michael Bond sur la célèbre peluche. “Son excitation est tellement mignonne”, “Regardez à quel point elle est heureuse de voir Hugh Bonneville”, “Le regard de la princesse Charlotte est tout simplement adorable”, pouvait-on lire parmi les réactions sur Twitter.





Durant le concert royal, les 1.800 invités ont également rendu un nouvel hommage à la reine Elizabeth II, décédée en septembre dernier. La version instrumentale de la chanson “The Bleak Midwinter” a été jouée tandis que des photos de la Reine au fil des ans étaient projetées sur un piano. Les chanteurs Craig David et Alfie Boe ainsi que la Spice Girl Melanie C se sont produits à l’abbaye de Westminster. Enfin, le prince William a prononcé un discours durant la soirée.





Messe de Noël

Ce dimanche 25 décembre, jour de Noël, la famille royale britannique s’est rendue à l’église de Sandringham. Et pour la première fois, le prince Louis, 4 ans, était autorisé à assister à la traditionnelle messe royale de Noël aux côtés du reste de la famille. L’enfant est arrivé à l’église avec ses parents, son frère George, sa sœur Charlotte, et ses grands-parents: le roi Charles et la reine Camilla. Malgré son jeune âge, son comportement a été exemplaire durant toute la cérémonie religieuse.





Après la messe, les jeunes royaux ont rejoint leurs parents pour saluer les Britanniques présents devant l’église. Le petit Louis a également serré courageusement la main des passants, sans pour autant quitter sa maman. Le prince George, futur roi du Royaume-Uni, semblait lui parfaitement à l’aise dans ce rôle, à l’image de son père, le prince William. Les membres de la famille royale ont ensuite déjeuné à Sandringham House, leur résidence habituelle pendant les vacances de Noël.





Les “sept fantastiques”

Selon plusieurs sources du Palais, en mettant en avant à ce point les enfants de Kate et William, la monarchie espérait détourner l’attention et faire oublier l’absence du prince Harry et de Meghan Markle aux célébrations. Et ce plan semble avoir fonctionné. Ce week-end, la presse britannique n’a eu d’yeux que pour George, Charlotte et Louis. “Oubliez les ‘fab four’” titraient les journaux à propos de l’ancien surnom donné à William, Kate, Harry et Meghan. “Nous avons maintenant les ‘sept magnifiques’”.