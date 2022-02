Lewis Hamilton sort enfin du silence: “Je suis de retour”

Lewis Hamilton sort de son silence

Après des mois de mutisme, Lewis Hamilton est enfin sorti du silence en réapparaissant sur les réseaux sociaux. “J’étais parti. Me voilà de retour!”, a écrit le pilote britannique dont les rumeurs de fin de carrière devenaient de plus en plus pressantes.





De nombreux observateurs craignaient effectivement que Lewis Hamilton ne déserte la Formule 1 après le drame du GP d’Abou Dabi, lors duquel il a perdu sa couronne mondiale dans le dernier tour au profit de son jeune rival Max Verstappen.





Hamilton n'était plus apparu en public depuis et avait également disparu des réseaux sociaux. Un mutisme qui a duré près de trois mois et qui a donc pris fin ce samedi 5 février.





“J’étais parti. Me voilà de retour!” , a ainsi annoncé le septuple champion du monde en commentaire d'une photo sur laquelle il pose tout sourire devant le Grand Canyon. Un message relayé par son écurie.