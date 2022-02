Lionel Richie annule sa tournée européenne

En raison de la crise sanitaire, le chanteur Lionel Richie a décidé d'annuler sa tournée européenne, qui devait notamment passer en Belgique pour les Lokerse Feesten.





"Le plus important est la santé de mes fans, de mon groupe et de mon équipe", a justifié l'artiste. "J'espère que vous comprendrez et que je pourrai vous revoir bientôt, lorsque nous pourrons nous réunir en toute sécurité.” Lionel Richie devait se produire le 5 août prochain aux Lokerse Feesten. Les organisateurs du festival espèrent que le chanteur américain pourra jouer lors d'une prochaine édition.