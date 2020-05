Lutte contre le Covid-19: Rihanna et Eminem offrent plusieurs millions de dollars

Alors que le monde entier traverse une période difficile avec la pandémie du coronavirus, les célébrités du monde entier se mobilisent pour apporter leur aide aux hôpitaux et personnels soignant qui prennent en charge les patients atteints du coronavirus.





C’est le cas de Rihanna, Eminem et Big Sean qui malgré le confinement, n’ont jamais cessé d’aider le Michigan à se battre contre la pandémie du coronavirus.







Au jour d’aujourd’hui, c’est plus de 283 000 personnes qui sont passées de vie à trépas des suites du COVID-19. Et ce n’est pas tout ! 4.13 millions de personnes ont donc été contaminées.





Tellement la situation s’est considérablement aggravée au point où elle a eu un sérieux impact sur les hôpitaux. Malgré la mise en pratique des règles barrières, le nombre de patients n’a pas cessé d’augmenter. Le personnel soignant est d’ailleurs débordé.





C’est ce qui a justifié la mobilisation de plusieurs célébrités pour soutenir les hôpitaux et les villes gravement touchées par cette crise sanitaire.





C’est le cas de Cardi B qui avait fait un important don à l’un des hôpitaux de New York. Même chose pour Miley Cyrus ou Cristiano Ronaldo. Ils ne sont pas les seuls: Rihanna, Eminem et Big Sean ont aussi décidé d’apporter leur aide pour lutter contre le coronavirus.





Grâce à sa fondation, Rihanna et son groupe ont réuni plus de 4 millions de dollars pour aider les zones les plus touchées par le coronavirus. Le rappeur Eminem Eminem et le PDG de Twitter Jack Dorsey, ont donc annoncé qu’ils alloueraient 1 million de dollars pour aider les gens de Détroit. Un don de 3,2 millions de dollars avait déjà été effectué grâce à un consortium d’organismes de bienfaisance.