Mada Ba : Quand le mariage rêvé vire au cauchemar pour la célèbre chanteuse...

Disparue des radars depuis un certain temps, c'est dans des moments difficiles que Seneweb a retrouvé Mada Ba, ex chouchou des fans du Lemzo Diamono.



Il y a 3 ans, elle s'engageait dans une union pour le meilleur et pour le pire. Malheureusement, ceux qui croyaient que c'est le mariage parfait qui a éloigné l'artiste des projecteurs, seront surpris d'apprendre que l'aventure n'a duré qu'un an.



D'après notre source, "un an après le mariage, le mari de la chanteuse a abandonné le domicile conjugal et son épouse avec". "Mais en bonne épouse, Mada est restée dans la concession à attendre son mari. C'est deux ans après son départ que l'homme est réapparu et c'était juste pour répudier la bonne dame", nous révèle-t-elle.



Comme si cela ne suffisait pas, l'ex mari a envoyé des huissiers avec une plainte chez Mada pour l'expulser de la maison conjugale. Une situation critique que la chanteuse trouve injuste mais qu'elle traverse avec dignité et foi, d'après notre source.



Se basant sur les informations reçues, l'homme serait un habitué des faits. Son histoire avec Mada Ba n'est qu'un cas parmi les cinq mariages qu'il a consommés avec 5 femmes différentes avant de leur créer des histoires montées de toutes pièces.



D'après nos radars, le désormais ex mari de Mada est le directeur d'une société de la place.