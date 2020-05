Meghan et Harry peuvent compter sur l’aide d’Adele pour se faire à leur nouvelle vie à Los Angeles

Harry et Meghan peuvent compter sur la chanteuse Adele

Fraîchement débarqués à Los Angeles, le prince Harry et son épouse Meghan Markle peuvent compter sur une aide inattendue. Selon le Mirror, le couple se serait lié d’amitié avec Adele, qui vit dans le quartier, et qui leur prodigue de précieux conseils pour passer du temps en famille sans être reconnu.





Le couple s’est installé tout près de la chanteuse, dans un quartier chic de Beverly Hills, à Los Angeles. Harry et Meghan vivent actuellement dans une immense villa de huit chambres qu'ils louent à un de leurs amis, le producteur Tyler Perry, tandis qu’Adele vit à proximité, dans un manoir qu’elle a acheté pour un peu plus de 8,6 millions d’euros en 2016.





Le trio s’est rencontré pour la première fois en décembre 2018 lors de la visite d’une cuisine communautaire pour les victimes de l’incendie de la tour Grenfell en décembre 2018. D’après des proches du couple qui se sont livrés au journal britannique, Adele aurait ainsi recommandé une école pour Archie, ainsi que des endroits discrets du quartier dans lesquels le couple pourrait sortir sans attirer l'attention des médias. “Adèle adore le quartier.





Elle a également recommandé l’école maternelle que fréquente son fils de quatre ans, Angelo, et des endroits discrets où emmener Archie sans être bombardés par les fans. Meghan et Harry veulent d’abord voir s'ils apprécient le quartier avant de s’engager en y achetant une maison”, a confié une source au Mirror. Meghan Markle est pourtant une habituée de la région. L’ancienne actrice a grandi à Los Angeles et a également vécu derrière le Sunset Strip à Hollywood lorsqu’elle était mariée au producteur Trevor Engelson. C’est toutefois la première fois qu’elle vit à Beverly Hills. Avant d'épouse le prince Harry, elle vivait à Toronto, au Canada, pour le tournage de la série “Suits”.