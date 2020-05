Meghan et Harry : voici ce que contient le livre choc qui fait déjà trembler Buckingham !

"Finding Freedom", écrit par deux célèbres journalistes proches de la famille royale britannique, sonne comme un pamphlet en faveur des époux de Sussex. Il promet toute la vérité sur leur histoire et leur choix de vie révolutionnaire.





Le chapitre du Megxit n'est pas encore clos. Après le temps de l'annonce, puis celui de la mise en application concrète, les révélations arrivent quant aux choix de vie surprenants qu'ont décidé d'entreprendre le prince Harry et sa sulfureuse femme, Meghan Markle. Les époux de Sussex ont tourné le dos à Elisabeth II et consorts en abandonnant tout ou partie de leurs impératifs de rang. Désormais exilés aux Etats-Unis, ils tentent de construire une nouvelle ère personnelle, dans laquelle grandira sereinement le petit Archie. Du moins, voilà ce qu'ils espèrent. L'actrice, qui s'est mis à dos tout le Royaume de Sa Majestée, a souhaité couper court au rythme pesant des rumeurs des tabloïds anglais sur son mode de vie et son caractère a priori en totale rupture avec la bienséance habituelle. Mais elle s'inscrit désormais dans une quête de vérité. A trop médire sur son cas, on l'a vexée. Alors, elle ne boudera pas son plaisir de voir quelques propos s'élever pour faire la lumière sur ce qu'elle a pu ressentir du temps de la vie de château...





Déjà disponible sur Amazon







Justement, c'est ce que promettent deux journalistes bien connus de la famille royale - et toujours très bien informés sur les affaires courantes de celle-ci -, en la personne d'Omid Scobie et Carolyn Durant. Ce premier est en outre rangé à la cause de Meghan Markle depuis fort longtemps et devrait lui être d'une aide précieuse à travers le nouvel ouvrage en parution prochaine, baptisé Finding Freedom : Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family. Il sera en vente dans les librairies à partir du 11 août prochain, et déjà disponible sur la plateforme Amazon. Ce qui permet d'en savoir un peu plus sur son contenu.





Un "portrait honnête et désarmant sur le couple"





"Témoins de la vie du jeune couple comme peu d’étrangers le peuvent", les auteurs ont eu accès à des sources privilégiées et ont observé quelques scènes au plus près. Sur la quatrième de couverture, l'on promet de "prendre du recul" sur la vie fantasmée de Meghan et Harry, avec en prime la mise à nu de "l'histoire vraie" du couple. "Pour la toute première fois, Finding Freedom va au-delà des manchettes pour révéler des détails inconnus de la vie de Harry et Meghan ensemble, dissipant les nombreuses rumeurs et idées fausses (...) Finding Freedom est un portrait honnête, de près et désarmant d’un couple confiant, influent et avant-gardiste qui n’ont pas peur de rompre avec la tradition, déterminés à créer une nouvelle voie loin des projecteurs, et dédié à construire un héritage humanitaire qui fera une profonde différence dans le monde", peut-on ainsi lire. Vérité ou parti pris ? En tout cas, cette publication met déjà le Palais de Buckingham sous tension, quelques semaines après les révélations, à son insu, du prince Harry sur le Megxit...