Meghan Markle veut devenir “la personne la plus célèbre du monde”

Meghan Markle, épouse du Prince Harry

Selon Lady Colin Campbell, spécialiste de la famille royale britannique, Meghan Markle aurait demandé à ses conseillers en relations publiques de l’aider à devenir “la personne la plus célèbre du monde”.





Mardi 13 octobre, dans son émission radio sur la BBC, Lady Colin Campbell a fait des révélations surprenantes au sujet de la femme de prince Harry. Elle a notamment expliqué que Meghan Markle “avait confié à son attaché de presse américain et à ses conseillers en relations publiques qu’elle voulait faire en Amérique tout ce qu’elle ne pouvait pas faire en tant que membre de la famille royale”. “Avec l’accord du prince Harry, bien sûr”, a ajouté la biographe de 71 ans.





Un plan bien précis

“Meghan Markle a demandé à ses conseillers en relations publiques de faire d’elle la personne la plus célèbre du monde.” La femme accuse la maman du petit Archie de vouloir à tout prix s’ingérer dans les entreprises commerciales et dans la politique aux États-Unis. Lady Colin Campbell a avoué qu’en écrivant le livre “Meghan and Harry: The Real Story”, elle avait participé involontairement au plan de la duchesse de Sussex.