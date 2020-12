Michael Jackson : Les détails pénibles de son autopsie révélés

C'est suite à cet incident que le Roi de la pop aurait commencé à porter régulièrement des perruques. "Il avait la peau et les os, ses cheveux étaient tombés et il ne mangeait que des pilules quand il est mort", poursuit la même source. C'est également à ce moment que Michael Jackson aurait commencé à prendre des analgésiques afin de soulager les douleurs de sa brûlure, entraînant une dépendance qui durera des années, et finira par lui être fatale. "Il a pris des analgésiques à cause de ses brûlures et il a évidemment développé une sorte d'addiction", avait autrefois confié son frère Tito au Daily Mirror.