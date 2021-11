Miss Sénégal 2016 et animatrice à la 2Stv : Ndèye Astou Sall enfonce Amina Badiane

Ndeye Astou Sall, Miss Sénégal 2016

Le comité Miss Sénégal Nouvelle vision s’enfonce davantage, suite aux sorties médiatiques de certaines miss. L’on serait tenté de dire que l’affaire de la Miss Sénégal 2020 n’est juste que l’arbre qui cache la forêt. Ndèye Astou Sall aussi s’y met.





La Miss Sénégal 2016 a été écartée au vu et au su de tout le monde. A l’époque, la présidente du comité avait fait des déclarations pour donner les raisons. «Elle est complètement passée à côté de ce qui était prévu par le comité et a pris son envol dès la proclamation des résultats», avait soutenu Amina Badiane en 2017.





Avant de poursuivre : «Elle n’est pas une bonne ambassadrice de la beauté sénégalaise, parce que la beauté seule ne suffit pas. Il faut aussi respecter les règles du comité d’organisation. Raison pour laquelle nous travaillons avec les autres miss. Nous avons quatre dauphines. Donc, elle n’est pas la seule miss.»





La directrice d’Africa industrie magazine de renseigner : «Elle a peut-être gagné parce qu’elle s’exprimait mieux que les autres. On ne peut pas choisir une fille belle et bête.»





Ce vendredi, la désormais animatrice à la 2Stv a posté sur Snapchat pour livrer sa part de vérité : «Le comité m’a traitée de tous les noms d’oiseaux, parce que je leur ai montré, dès le début, que j’avais compris leurs magouilles. Que je ne me laisserai pas faire. Les membres m’ont déclaré la guerre, mais il ne faut jamais oublier que seule la vérité triomphera. Dieu n’est pas injuste», a écrit Ndèye Astou Sall.