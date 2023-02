[Video] Musique : Avec "Murmure des Anges", Mariaa Siga tape encore plus fort !

Mariaa Siga, World Music

La chanteuse Maria Siga revient avec un nouveau titre aussi mélodieux que sublime. Dans sa nouvelle chanson intitulée "Murmure des Anges", Mariaa donne de l'espoir aux désespérés.





Sa musique est un mélange d'élégance, de puissance et de romantisme. Silhouette imposante, allure rock sur un sourire radieux et des dreadlocks mi-longues, Mariaa sait captiver le public avec sa personnalité. Éloquente dans son art, la profondeur de ses textes dénote une réflexion intense et un regard distancié qui se mêlent à sa voix suave pour produire des créations uniques.





"Sur un riddim reggae d’Artikal Band, Mariaa Siga rend grâce à l’Éternel et nous invite à ne jamais perdre espoir, à savoir écouter cette voix qui murmure en nous, qui écarte le doute et nous arme de confiance", nous renseigne le communiqué.





Avec la complicité du talentueux musicien sénégalais Mao Sidibé, la vidéo est réalisée au Sénégal.





Le tube "Murmure des Anges" est disponible depuis ce 3 février sur toutes les plateformes.