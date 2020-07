Musique Sénégalaise : Pape Diouf, ambassadeur Artist in Action

Pape Diouf, ambassadeur Artist in Action #Wellbeing 360, participera au concert d'ouverture virtuel des Global Impact Impact Games avec des artistes du monde entier élevant la culture de Tokyo à LA du 9 au 10 août, diffusant simultanément en prime time en 5 fois zones!

Les artistes en action s'unissent dans une vague de culture d'est en ouest et se déplacent à travers cinq fuseaux horaires, l'heure de pointe où vous êtes, de Tokyo à 20 h le 9 août 2020 à minuit à Los Angeles, en Californie; Artists In Action s'unira dans la chanson, la danse, les DJ et les rythmes de batterie, créant un nouveau rythme pour le nouveau jeu. Veuillez visiter www.theGlobalSummit.org pour connaître les heures dans votre région et plus d'informations.