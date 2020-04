Nabilla craque sur ses réseaux sociaux

Nabilla craque sur les réseaux sociaux

Le 11 avril dernier, Nabilla et son mari Thomas ont fêté les 6 mois de leur fils, Milann. En pleine pandémie de coronavirus, ce moment spécial a été partagé à trois et la jeune maman de 28 ans n’a pu retenir ses larmes. L’ex-star de la télé-réalité a notamment livré un message touchant pour son père.

“Aujourd’hui mon petit garçon a 6 mois et je n’ai pas pu retenir mes larmes. Je suis une maman comblée”, a commenté Nabilla le jour des six mois de son petit garçon. Quelques jours plus tard, le samedi 18 avril dernier, la jeune maman a vidé son sac face à ses millions de fans sur ses réseaux sociaux.

Nabilla a d’abord confié que sa grand-mère Livia lui manquait “terriblement”: “C’est elle qui m’a élevé. Elle devait venir à Dubaï, mais elle ne peut pas”, a-t-elle déclaré. L’ancienne candidate des Anges de la télé-réalité a ensuite parlé de la difficulté du confinement en évoquant une personne très importante pour elle.





“Ça me rend dingue”

“Mon père devait venir aussi pour rencontrer mon fils qu’il n’a toujours pas vu. Je pense qu’il y a pire dans la vie mais c’est vrai que ça me gave un petit peu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ici et j’en ai vraiment marre. Mon père n’a pas encore vu mon fils et ça me rend dingue”, a-t-elle lâché en larmes.





“C’est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c’est pour ça que je suis sensible, mais c’est tellement important que mon père rencontre mon fils. Depuis qu’il est né, tout est allé trop vite et mon père n’a pas pu venir. Ce sera le plus beau des cadeaux quand ils vont se rencontrer”, a-t-elle ajouté.





Cinq ans sans se parler

Son père et elle ont été fâchés pendant de nombreuses années. Ce n’est que depuis août 2019 qu'ils ont repris contact. C’est son papa qui avait fait le premier pas en lui envoyant un message alors qu’elle était enceinte. “Je suis tellement contente d’avoir reçu ce message de mon père. On a eu des passages tellement compliqués lui et moi, quand j’étais plus jeune. On ne s’est pas parlé pendant cinq ans”, avait-elle partagé à ses abonnés.





Depuis quelques mois, Nabilla comptait donc rattraper une partie du temps perdu, mais l’épidémie de coronavirus est venue tout chambouler.