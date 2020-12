Nabilla provoque la colère des internautes avec son “masque de riche complétement inutile”

Nabilla avec son masque de riche

La dernière publication Instagram de Nabilla ne passe pas auprès des internautes. Sur la photo, la star de téléréalité s’affiche fièrement avec un “masque” pour le moins original. “Complètement inutile”, s’insurgent les abonnés de la starlette.





Installée depuis quelques mois à Dubaï avec son mari et son fils, Nabilla ne manque jamais une occasion de partager son quotidien avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Samedi 12 décembre, la jeune maman a publié une série de photos de sa dernière virée en ville. Cependant, les clichés ont provoqué la colère des internautes. En cause? Un “masque” en diamants qui ne protège ni sa bouche ni son nez. “Portez vos masques”, a écrit Nabilla en légende de sa publication.





Dans les commentaires, ses abonnés n’ont pas caché leur colère. “On a compris que tu as de l’argent. Je t’aime bien, mais tu en fais trop”, “Le masque des riches, inutile”, “Qui a déjà vu un masque aussi inutile?”, “Ce masque ne sert à rien”, “Il a l’air de beaucoup protéger”, “Il ne sert à rien ton masque”, écrivent les internautes.