Nabou Dash : De terroriste virtuelle à influenceuse : Retour sur un parcours à "scandales"

Certains l'ont connue récemment, suite à sa plainte contre le rappeur Khalifa. D'autres, lorsqu'elle disait être l'épouse de Karim Wade. Mais ceux qui ont suivi l'évolution de la jet-set dakaroise parsemée de scandales, connaissent Nabou Dash depuis les années 2010. Sa quête de célébrité à travers Internet ne date pas d'aujourd'hui. De Twitter à Facebook, elle a roulé sa bosse dans le virtuel. Ce, en passant des badbuzz qui ont fait d’elle aujourd'hui une influenceuse et une femme d'affaires reconnue.





Retour sur le parcours rythmé de scandales de celle qui se faisait appeler, il y a de cela quelques années, "La Nabila du Sénégal".





‘’Info ou Intox’’ : Quand Dash terrorisait Instagram





Si l'on se réfère à son parcours, Nabou Dash a toujours voulu être célèbre. La question à se poser c'est plutôt : à quel prix ? Il y a de cela quelques années, elle n'hésitait pas à publier des photos torrides d'elles sur les réseaux sociaux. Ce qui faisait couler beaucoup d'encre et de salive. Ses clichés étaient jugés trop osés.





Mais, s'il y a bien une expression pour définir Nabou Dash ça serait sûrement : "Il n'y a pas de badbuzz, il y a juste du buzz."





En 2014, elle faisait la une des médias, à cause d'un faux compte sur Instagram. ‘’Info ou Intox’’ avait pour objectif de faire des révélations sur la vie de jeunes filles dakaroises. Pendant cinq jours, le titulaire de ce compte a terrorisé quelques filles sur ce réseau social.





En effet, des pans entiers de leur vie privée et professionnelle ont été dévoilés, avec des conséquences incalculables pour les victimes.





Mais la "bombe" a été finalement désamorcée et la "terroriste virtuelle" identifiée, après une enquête rondement menée par un groupe de jeunes femmes. La coupable était Nabou Dash.





En un temps record, l'affaire a fait le tour d'Internet et les filles sénégalaises, partout à travers le monde, ont tenu à réagir, pour marquer leur désapprobation vis-à-vis de telles pratiques.





Pour terminer, plusieurs plaintes pour diffamation et atteinte à la vie privée étaient faites contre elle. Après ce scandale, Dash a voyagé et n'avait plus donné beaucoup de ses nouvelles. Jusqu'à récemment...





"Fally, tu baises bien…"





Quelques mois avant ce scandale sur Instagram, Dash avait fait le buzz sur Twitter. Ce, après avoir révélé qu'elle était en couple avec Fally Ipupa, de passage à Dakar pour un concert. A l'époque, Dash avait même posté des images d'elle et du chanteur. Pire, elle avait écrit : "Fally, tu baises bien." Une histoire qui avait fait scandale à l'époque et Dash s'en glorifiait.





Donc, Karim Wade n'est pas la seule célébrité dont Dash dit avoir eu avec elle une supposée relation amoureuse.





4 mariages, Botox, Buzz





Après ces deux scandales, Nabou Malick avait disparu de la toile. Ces deux dernières années, elle est revenue en force sur les réseaux sociaux totalement métamorphosée. Le bistouri est passé par là. Dash se refait les seins, la forme et la denture. Son teint dépigmenté, elle affiche une vie de luxe. Entre voyages, accessoires de marque et business florissants. Dash est devenue une femme d'affaires.





Comprenant parfaitement bien comment marche les réseaux sociaux, elle fait exploser, en un temps record, son compteur de likes et de partages. Sa communauté virtuelle s'agrandit, car ses followers sont friands de scandales ou de ce qu'on appelle communément "cas".





Exposant sa vie privée, parlant de ses relations amoureuses, de ses ex-maris, Nabou cristallise les attentions.





Lorsqu'elle a déclaré qu'elle était en couple avec Karim Wade, beaucoup l'ont traitée de mythomane. Mais comme à l'accoutumée, Dash n'en a cure des critiques et des commentaires négatifs. L'important, c'est de faire le buzz.





Elle multiplie ses lives et sait comment tenir en haleine les personnes qui la suivent. Dash profite de ce succès pour écouler sa marchandise, augmenter le chiffre d'affaires de sa boutique, son salon de beauté et son spa.





Cerise sur le gâteau, elle révèle avoir rompu avec Karim et est en couple avec un homme marié. Habituée aux scandales, elle fait une vidéo et tance la femme de cette dernière. Ce même homme l'épouse quelques mois après. Il s'agit de son quatrième mariage. Leur vie privée est quotidiennement exposée sur la toile, à travers la page Facebook et le compte Tiktok de Nabou. "Coco National" est le surnom qu'elle donne à son mari. Un homme riche.





Car, selon Nabou, il est impensable pour elle de se marier avec quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers.





Femmes d'affaires et influenceuse





Aujourd'hui, Dash a redoré son image. Elle conseille les femmes qui la suivent. Prône l'entrepreneuriat féminin et fait des œuvres sociales. Cependant, la question sur l'origine de sa fortune demeure une énigme pour certains.