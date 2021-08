Nicki Minaj accusée de harcèlement après une tentative de viol de la part de son mari

Nicki Minaj est accusée de harcèlement

Selon le site TMZ, ce vendredi 13 août, Nicki Minaj a été accusée de harcèlement par une femme qui aurait été victime de tentative de viol... perpétrée par le mari de la star.





Les ennuis commencent pour Nicki Minaj. En 1995, une certaine Jennifer Hough a été confrontée à Kenneth Petty qui a tenté de la violer. Condamné pour tentative de viol au premier degré, celui-ci a, depuis, l'obligation de s'inscrire en tant que délinquant sexuel. Contrainte à laquelle il s'est d'ailleurs récemment pas plié selon les informations de ce vendredi 13 août du site d'informations américain TMZ. Plus de deux décennies plus tard, la jeune femme pointe Nicki Minaj, la femme de son agresseur, du doigt, l'accusant de harcèlement. Explications.





Selon des documents cités par nos confrères d'outre-Atlantique, la rappeuse et son époux auraient "directement et indirectement harcelé et menacé" Jennifer Hough, la forçant au silence au sujet de la tentative de viol dont elle a été victime. Cette dernière déplore "une détresse émotionnelle", provoquée par leurs actes, dès la fin de l'année 2018, lorsque Nicki Minaj et Kenneth Petty ont débuté leur relation. Toujours selon Jennifer Hough, l'interprète de Starships aurait martelé que son bien-aimé aurait été accusé "à tort", ajoutant que la victime aurait même rétracté son accusation. Ce que Jennifer Hough nie catégoriquement. Pire encore, en mars 2020, la star internationale aurait même proposé à la jeune femme de lui offrir un voyage à Los Angeles avec sa famille, en échange de la rétractation de son accusation de tentative de viol contre Kenneth Petty.





Nicki Minaj a-t-elle proposé de l'argent pour faire taire la victime ?





Lorsqu'elle a refusé l'invitation de Nicki Minaj, Jennifer Hough et son entourage auraient "subi une attaque d'appels harcelants et de visites non sollicitées." La rappeuse aurait même cherché à prendre contact avec le frère de Jennifer Hough afin de lui offrir un paiement de 500 00 dollars en échange de, encore une fois, la rétractation de ses accusations de tentative de viol. Des actes présumés qui pourraient coûter cher à la rappeuse et à son mari : le soudoiement est illégal à travers les États-Unis.