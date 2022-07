Nicole Kidman, Kim Kardashian et Dua Lipa s’improvisent mannequins au défilé Balenciaga

Nicole Kidman, Kim Kardashian et Dua Lipa s’improvisent mannequins

Les stars n'étaient pas seulement assises dans le public mercredi soir lors du show Balenciaga à la Fashion Week de Paris. Pour présenter sa collection, le directeur artistique Demna Gvasalia a choisi de faire défiler plusieurs célébrités comme Kim Kardashian, Dua Lipa ou encore Nicole Kidman.

L’événement - le 51 défilé haute couture de la marque - s’est tenu dans le salon original de Balenciaga à Paris ce mercredi 6 juillet.





Bella Hadid, Naomi Campbell, Danielle Slavik et la star de l’émission Netflix “Selling Sunset”, Christine Quinn, figuraient également parmi les personnalités qui ont arpenté le podium.





Pour l’occasion, Nicole Kidman portait une robe métallique argentée asymétrique avec une traîne. La robe longue était associée à des gants noirs opéra et à des escarpins en caoutchouc brillant. Sur Instagram, la comédienne a partagé des images des coulisses de ce défilé exceptionnel. On peut ainsi la voir en compagnie de Dua Lipa et Kim Kardashian. Ces dernières étaient respectivement vêtues d'une minirobe jaune canari associée à des bas noirs transparents, et d'une robe noire moulante.





Sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian a partagé sa joie de participer au défilé de la marque, avec qui elle collabore depuis de longues années. “J’ai participé à mon premier défilé de la Fashion Week de Paris et un défilé de haute couture en plus!” a-t-elle écrit dans sa story Instagram. “C’est un rêve devenu réalité.”





Lors de son apparition sur le catwalk, la star a été encouragée par sa mère Kris Jenner et sa fille aînée North West, qui étaient toutes deux présentes à l’événement.





Ce n’est pas la première fois que Demna fait appel à des célébrités pour ses défilés. Pour la collection printemps 2022, le rappeur Offset et l’actrice Isabelle Huppert avaient notamment posé pour les caméras des paparazzis et se sont retrouvés dans le lookbook Balenciaga parmi les mannequins.