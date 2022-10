Nouvel album : Maître Gims revient avec ‘’Les dernières volontés de Mozart’’

L'artiste chanteur, Maître Gims annonce la sortie prochaine de son nouvel Album international intitulé : "Les dernières volontés de Mozart". La sortie est prévue pour ce 2 décembre. Après l'album ‘’Le Fléau’’, qui avait été d’un grand succès, l'artiste veux joindre l'utile à l'agréable avec la sortie récente du single "Maintenant" qui est le titre annonceur de ce nouvel opus.





Avec cet album ‘’Les Dernières Volontés de Mozart’’, Gims veut faire un retour triomphal sur la scène musicale en décembre 2022. L’album est composé d’une vingtaine de morceaux aux aussi mélodieux tous différents et innovants avec quelques collaborations inattendues.





Par ailleurs, l'artiste chanteur a révélé que son aventure avec le groupe Sexion d’Assaut va prendre fin pour des raisons personnelles et que l’album ‘’Le retour des Rois’’ ne verra pas le jour. Une information qui ne va surtout pas plaire aux férus de la musique.