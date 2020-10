Opéré du cœur, Arnold Schwarzenegger donne de ses nouvelles

Sur son lit d’hôpital, Arnold Schwarzenegger prend la pose, le pouce levé vers le ciel. L’acteur américain de 73 ans a une nouvelle fois été opéré du cœur et s’est empressé de partager des nouvelles à ses fans sur Instagram.«Grâce à l'équipe de la clinique de Cleveland, j'ai une nouvelle valve aortique pour accompagner la valve pulmonaire de ma dernière chirurgie. Je me sens merveilleusement bien et j'ai déjà parcouru les rues de Cleveland en admirant vos incroyables statues», a-t-il rédigé en remerciant «tous les médecins et infirmières qui se sont occupés de [lui]».D’autres clichés de l’interprète de Terminator posant dans la ville de l’Ohio aux côtés de ces fameuses statues ont été partagés.Arnold Schwarzenegger avait déjà subi une opération du cœur en 2018 afin de remplacer une valve implantée en 1997.