Pamela Anderson s’est mariée en secret: “Je suis tombée amoureuse de mon garde du corps”

Pamela Anderson s'est mariée avec son garde du Corps

Pamela Anderson s’est mariée pour la cinquième fois. L’ancienne actrice de la série “Alerte à Malibu” a dit oui à son garde du corps Dan Hayhurst la veille de Noël, a-t-elle déclaré au Daily Mail mercredi 27 janvier.

Le couple s’est marié la veille de Noël dans la propriété de Pamela, sur l’île de Vancouver, à l’abri des regards. Aucun ami ou membre de la famille n’était présent. “On voulait juste être nous deux”, a-t-elle confié dans les colonnes du Daily Mail. “Je suis tellement amoureuse. Nous nous sommes mariés avec la bénédiction de nos familles. Tous ceux que nous connaissons sont heureux pour nous. Je me suis mariée sur la propriété que j’ai achetée à mes grands-parents il y a 25 ans. C’est là que mes parents se sont mariés, et ils sont toujours ensemble."





Pour son cinquième mariage, Pamela Anderson portait une robe bleue et un haut crème avec... des bottes de pluie. “C’est mon côté canadien qui ressort”, a-t-elle plaisanté. Pamela et son mari ne pensent pas encore à une lune de miel: “Chaque jour est une lune de miel.”

Confinement

Pamela a rencontré Dan il y a un an, juste avant le premier confinement. En plus de jouer les gardes du corps, l’homme l’a aidée à rénover sa propriété. “Cette année ressemble à une année de chien: on a l’impression d’avoir passé sept ans ensemble”, a-t-elle expliqué. “Je suis exactement là où je dois être: dans les bras d’un homme qui m’aime vraiment.”





