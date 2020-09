Paris Hilton se confie: “J'ai été maltraitée dans mes relations précédentes”

Paris Hilton

Paris Hilton est peut-être la riche héritière d’une chaîne d’hôtels de luxe, mais cela ne signifie pas pour autant que sa vie n’a jamais été difficile. Dans une interview accordée à People, elle raconte comment elle a été maltraitée dans cinq de ses relations passées.





À la fin des années 1990, Paris Hilton a été envoyée par ses parents dans un pensionnat de l’Utah, mais son séjour ne s’est pas bien déroulé. “Les gens qui travaillaient là-bas disaient des choses terribles. Ils faisaient toujours en sorte que je me sente mal, ils me harcelaient. Je pense que leur but était de nous faire craquer. Et ils abusaient physiquement de nous, ils nous frappaient, nous étranglaient. Ils faisaient régner la terreur pour qu’on ait trop peur de leur désobéir”, a-t-elle expliqué au magazine People.





Des conséquences





Cette expérience a eu des conséquences dans sa vie de jeune adulte. “J’ai été étranglée, battue, agressivement attrapée. J’ai accepté des choses que personne ne devrait avoir à accepter. J’étais tellement habituée à ces comportements que j’avais l’impression que c’était normal”, a avoué Paris Hilton. Toutes ses relations ont commencé de la même façon, explique-t-elle. “Ils avaient tous l’air de gentils garçons, mais ensuite leur vraie nature est apparue. Ils sont devenus jaloux, ou sur la défensive, et ont essayé de me contrôler. Et puis il est arrivé un moment où ils sont devenus physiquement, verbalement et émotionnellement violents. Je ne comprenais pas vraiment ce qu’étaient l’amour ou les relations. Je pensais que toute cette violence signifiait qu’ils m’aimaient. Avec le recul, je ne peux pas croire que j’ai laissé les gens me traiter comme ça.”





La bonne personne