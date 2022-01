[Vidéo] Patrice Évra se confie sur les agressions sexuelles qu'il a subies enfant

L'ancien joueur de l'équipe de France, dont l'autobiographie "I Love This Game" parait ce mois-ci, ne veut plus garder ça pour lui.





Patrice Évra se confie. Ce mardi 11 janvier, l’ex-joueur de l’équipe de France et de Manchester United est revenu sur les agressions sexuelles dont il a été victime adolescent, au micro de la matinale de France Inter.



“Quand quelque chose comme ça se passe, et c’est pour ça que c’est un message à toutes les personnes qui ont été dans ma situation, premièrement, on a honte, a-t-il confié devant Léa Salamé. Après, on a peur de ce que les gens vont penser de nous.”



Au mois d’octobre 2021, le sportif avait révélé dans son autobiographie I Love This Game, qui sort en français en librairie ce jeudi 13 janvier, avoir été victime d’attouchements alors qu’il avait 13 ans par l’un de ses professeurs. À cette époque, il était hébergé par le principal du collège car ses parents habitaient trop loin de l’école où il pouvait pratiquer le football. Il raconte que cet homme venait tous les soirs dans sa chambre pour le toucher.





Patrice Évra se rappelle d’un coup de fil de la police, qu’il a reçu à 24 ans, “puisque cette personne avait fait d’autres attouchements sexuels à d’autres enfants”. Il a nié avoir été victime de cet homme. “J’ai menti”, se souvient-il. ”Ça fait des années que je vis avec ce mensonge, vous n’imaginez pas comme je le regrette”, précise-t-il dans son livre.