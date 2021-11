Paul Rudd élu "homme le plus sexy de 2021" par le magasine People

Le magazine People a rendu sa décision. L’homme le plus sexy de 2021 est l’acteur Paul Rudd. Connu pour ses rôles dans Ant-Manet Friends, l’acteur de 52 ans succède à Michael B. Jordan, élu en 2020. Il fait la couverture du magazine pour la semaine du 22 novembre 2021.



“J’ai une certaine conscience, assez pour savoir que lorsque les gens entendront que je suis désigné, ils diront “Quoi?”, explique Paul Rudd au magasine People. “Ce n’est pas de la fausse humilité. Il y a tellement de gens qui devraient recevoir ça avant moi”.



Avec humour, l’acteur espère que grâce à ce titre sa vie “va changer”. “J’espère maintenant que je serai enfin invité à certains de ces dîners sexy avec Georges Clooney et Brad Pitt. Et je me dis que je serai sur beaucoup plus de yachts. J’essaierai probablement de m’améliorer dans l’art de broyer du noir sous une lumière très douce. J’aime réfléchir. Je pense que cela va m’aider à gagner en profondeur et à devenir plus mystérieux. Et je m’en réjouis.”



Paul Rudd a partagé la nouvelle avec sa femme, Julie Yaeger, avec qui il a deux enfants de 17 et 12 ans. “Elle était stupéfaite”, ironise-t-il. Au sujet des félicitations qu’elle lui a adressées, l’acteur déclare : “C’était très gentil. Elle ne disait probablement pas la vérité, mais que pouvait-elle dire?”

Paul Rudd sera bientôt de nouveau à l’affiche au cinéma, dans le nouveau film SOS Fantômes: L’héritage. Le film sera en salle le 1er décembre 2021.