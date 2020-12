Petite victoire pour Brad Pitt: il va passer Noël avec trois de ses enfants

Les enfants passeront Noel avec Brad Pitt

Ils ont peut-être demandé le divorce il y a plus de quatre ans, Brad Pitt et Angelina Jolie ne sont toujours pas officiellement divorcés à l’heure actuelle. Cette situation mène à des débats sur la garde des enfants, notamment pendant les fêtes. Cette année, Brad Pitt passera Noël avec trois de ses enfants, rapporte Us Weekly.

Bonne nouvelle pour l’acteur américain: Brad Pitt a reçu l’autorisation de célébrer Noël avec trois de ses enfants. Shiloh (14 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (11 ans) resteront avec leur père le 24 et le 25 décembre pour célébrer Noël. Les trois aînés - Pax (17 ans), Maddox (19 ans) et Zahara (15 ans) - resteront avec leur mère.





C’est une bonne nouvelle certes, mais ce n’était pas ce qui était prévu initialement. Selon Us Weekly, Brad et son ex-femme Angelina avaient prévu en début d’année de passer les vacances ensemble, comme une vraie famille. “Mais leur ego a déraillé depuis.” Pas de vacances communes donc, et encore un rebondissement dans un divorce qui traîne depuis très longtemps.





En septembre 2016, Brad et Angelina ont annoncé qu’ils divorçaient. Cependant, il ne s’est pas passé grand-chose depuis lors. Il n’y a toujours pas d’accord sur la garde de leurs six enfants et sur la répartition de leurs biens.