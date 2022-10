Pourquoi Matthew Perry a rompu avec Julia Roberts après seulement deux mois de relation

Pourquoi Matthew Perry a rompu avec Julia Roberts

C’était il y a plus de 25 ans, mais il n’a rien oublié de cette (courte) histoire d’amour. Dans son livre “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, Matthew Perry, acteur emblématique de la série “Friends”, fait non seulement des révélations sur ses addictions, mais aussi sur sa vie amoureuse très mouvementée. La star revient notamment sur son histoire d’amour avec Julia Roberts et sur les causes de leur rupture.





Matthew Perry et Julia Roberts se sont rencontrés en 1996 grâce à la série “Friends”, dans laquelle l’actrice a fait une apparition lors d'un épisode de la deuxième saison. “Quand on lui a proposé de participer à un épisode, elle a répondu qu’elle ne jouerait dans la série que si son personnage donnait la réplique au mien. Mais avant, j’ai dû lui faire la cour”, raconte l’interprète de Chandler dans son livre. Pour la convaincre, l’acteur lui a envoyé des roses avec un petit mot dans lequel il lui disait à quel point il était excité à l’idée de jouer à ses côtés.





Après plusieurs longues discussions entre les deux acteurs, Julia Roberts a finalement accepté de jouer dans un épisode de “Friends”. “Non seulement, elle a dit oui, mais elle m’a aussi envoyé un cadeau: des bagels, beaucoup de bagels”, se souvient le comédien de 53 ans. Les deux stars ont ensuite continué d’échanger régulièrement, avant de débuter une histoire d’amour. “Nous étions déjà un couple au moment du tournage de l’épisode de Friends”, précise Matthew Perry dans son ouvrage. Cependant, après seulement deux mois de relation, l’acteur a décidé de quitter Julia Roberts. Près de 25 ans plus tard, il révèle enfin les raisons de cette rupture.





“C’était trop”