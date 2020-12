Quand Melania Trump retire son masque dans un hôpital pour enfants

Melania Trump retire le masque dans un hôpital pour enfants

Lors de sa visite dans un hôpital pour enfants de Washington ce mardi, Melania Trump a fait polémique en retirant son masque. Les observateurs et internautes ont jugé ce geste déplacé au moment où la pandémie frappe très durement les États-Unis.





Depuis 2016 et l’élection de Donald Trump comme président des États-Unis, la Première dame se rend au mois décembre dans un hôpital pour lire un livre aux enfants malades.” C’est merveilleux d’être ici. C’est l’un de mes événements préférés pendant les vacances et je suis très excitée et j’ai hâte de lire un livre”, a-t-elle déclaré en arrivant à l’hôpital ce mardi 15 décembre.





Mais ce que l’on retiendra de l’un des derniers engagements publics de Melania Trump est la polémique qui a marqué cette visite. En effet, la femme du président américain n’aurait pas respecté toutes les mesures sanitaires en enlevant son masque au moment de faire la lecture aux enfants.





La Maison-Blanche et l’hôpital réagissent

La Maison-Blanche a rapidement réagi pour prendre la défense de Melania Trump. Selon la présidence, la Première dame a respecté les règles de l’hôpital. “La visite a suivi les protocoles de l’hôpital pour les orateurs publics, basés sur les directives de santé du district de Columbia, selon lesquelles le port d’un masque n’est pas nécessaire lorsqu’une personne prononce un discours pour une diffusion ou un public, à condition que personne ne se trouve à moins de deux mètres de l’orateur”, a déclaré la Maison-Blanche.









De son côté, l’hôpital a également tenté d’éteindre l'incendie. ”Alors que la Première Dame a enlevé son masque pendant qu’elle lisait une histoire, elle était à plus de 3,5 mètres des autres dans notre grand atrium. Toutes les autres personnes dans cet espace portaient des masques. Le reste de sa visite, elle portait un masque”, a confié Diana Troese, porte-parole de l’établissement, à CNN.