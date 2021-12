Qui est Diane Leyre, Miss France 2022?

Les Français ont voté. C’est la Parisienne Diane Leyre qui a été élue Miss France 2022, à l’issue de la cérémonie qui s’est tenue ce samedi 11 décembre au Zénith de Caen, où elle a reçu la couronne des mains d’Amandine Petit, Miss France 2021.



La jeune femme, qui représentait la région Île-de-France, a été élue à 50/50 par le public et le jury présidé par Jean-Pierre Pernaut, devant les quatre autres favorites, à savoir Miss Martinique, Miss Tahiti, Miss Alsace et Miss Normandie. C’est la première fois depuis 1997 que la couronne revient à l’Île-de-France.



“Ma région est multiculturelle. C’est la raison pour laquelle, si j’ai la chance d’être élue, j’aimerais soutenir le vivre ensemble”, avait-elle déclaré au micro pendant la cérémonie. Âgée de 24 ans, Diane Leyre a plusieurs casquettes. Détentrice d’un diplôme en business administration, elle travaille aujourd’hui dans une agence immobilière de la capitale, en parallèle de quoi elle a lancé sa marque mode.





Son objectif? “Véhiculer des bonnes valeurs, être un exemple pour nos jeunes. Mettre en avant des causes importantes. Mais aussi représenter la femme française de 2021: une femme forte, libre, indépendante et ambitieuse”, soufflait-elle dans les colonnes de Paris Match au mois de décembre.