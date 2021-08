"Black Panther 2" : Letitia Wright hospitalisée après s'être blessée sur le tournage

GETTY IMAGES

Letitia Wright lors de la 50e édition des NAACP Image Awards au Dolby Theatre à Hollywood en Californie, le 30 mars 2019.

La calendrier de tournage du prochain film Marvel n'est actuellement pas impacté par l'hospitalisation de celle qui joue la sœur de T'Challa.





CINÉMA - Plus de peur que de mal, mais elle a dû être soignée. L'actrice Letitia Wright, qui interprète le rôle de Shuri, a été hospitalisée ce mercredi 25 août après s'être blessée sur le tournage de Black Panther: Wakanda Forever.





La comédienne américaine, qui avait joué aux côtés de Chadwick Boseman, était en train de réaliser une cascade sur le plateau du prochain film Marvel situé à Boston. La nature exacte de ses blessures n'a pas été révélée mais un porte-parole de Marvel a déclaré dans un communiqué que “Letitia Wright a subi des blessures mineures [...] lors du tournage d'une cascade pour Black Panther: Wakanda Forever. Elle reçoit actuellement des soins dans un hôpital local et devrait sortir prochainement”.





Selon Deadline, l'actrice a pu sortir de l'hôpital le jour-même. L'accident et sa blessure ne devraient pas impacter le calendrier de tournage du film. En effet, le deuxième volet de Black Panther est prévu pour une sortie début juillet 2022. Dans cette suite, elle reprendra son rôle de Shuri pour une intrigue qui reste encore inconnue. Ryan Coogler restera néanmoins aux manettes de la réalisation et Daniel Kaluuya, Danai Gurira, Lupita Nyong'o et Angela Bassett seront également de la partie dans leurs rôles respectifs.