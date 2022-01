[Vidéo] "J'ai eu des pensées suicidaires" : Stromae crée la Surprise

Il avait quitté la scène médiatique en 2015. Stromae évoluait depuis dans l'ombre. Et surtout, l'artiste belge de 36 ans a souffert d'un burn-out, comme il l'avait évoqué lors d'une interview. Aujourd'hui, il fait son grand retour en musique, et direct au journal télévisé de TF1 !



Après sept ans d'absence, Stromae signe son grand retour ! Dimanche 9 janvier 2022, l'interprète de Papaoutai est l'invité d'Anne-Claire Coudray au journal de 20H de TF1. L'occasion pour le chanteur de dévoiler L'Enfer, son nouveau titre issu d'un futur album baptisé Multitude au cours duquel il évoque des "pensées suicidaires" après s'être remis d'un burn-out.



Stromae crée la surprise en fin de journal télévisé. Après avoir répondu à quelques questions de la journaliste, l'artiste belge de 36 ans est interrogé sur "un certain mal-être", une solitude vécus durant cette longue pause médiatique. Une dernière question à laquelle il répond alors en musique, chantant son titre à l'antenne, en direct ! "Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer", entend-on dans ce morceau aux forts relents autobiographiques.



Le morceau a été mis en ligne sur les plateformes musicales dans la foulée. Le nouvel album de Stromae, Multitude, sortira le 4 mars et c'est un des disques francophones les plus attendus de 2022. L'amoureux de Coralie Barbier, retiré du circuit musical depuis 2015, avait déjà dévoilé mi-octobre un premier single, Santé, dédié aux petites mains, travailleurs du quotidien à qui on ne prête pas toujours attention. Cette fois, L'enfer est un peu plus sombre et plus personnel. Comme un écho à ses tourments passés.