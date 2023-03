"Mon père a quitté ma mère pour celle de Dadju" : Les touchantes confidences de Maître Gims

Le rappeur français d’origine congolaise, Maître Gims, et son frère Dadju entretiennent une relation tellement complice et fusionnelle, au point que certains fans croient qu’ils sont de la même mère. Et pourtant, les deux stars ne sont liées que par le sang, celui de leur père, le chanteur Djuna Djanana. Lors d’une interview, le mari de Demdem, Gims, a décidé de lever le voile sur une partie de leur histoire de famille.







Il a d’abord confié que son petit frère Dadju et lui ne sont pas issus de la même mère. «Souvent, les histoires de famille, ça peut aller loin et créer des conflits entre les mamans. Par exemple moi, je n’ai pas la même maman que Dadju. Avec les autres, nous avions le même père et la même mère, et avions grandi dans la maison, contrairement à Dadju qui a grandi avec sa maman».





Et dans le courant de la discussion, Gims de révéler que son père a quitté sa mère pour celle de Dadju.





Une situation qui, à un moment donné, a engendré des conflits entre les mères, les fils et a même divisé la famille. «Mon père il a quitté ma maman pour la maman de Dadju et nos mamans se sont connues dans un clash. Donc, vous imaginez un peu ce que ça peut créer comme conflit dans une famille. Ce sont des choses à gérer et de pires histoires à gérer au niveau de la famille», a-t-il déclaré.