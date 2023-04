[Photos] Réseaux sociaux : Le Top 10 des influenceurs

L'influenceuse s’est fait connaître grâce à TikTok où elle y cumule 2.8 millions d’abonnés. C'est sur un coup de tête qu'elle se lance sur ce réseau social en novembre 2019. Une vidéo tournée pour s'amuser va changer la vie de la jeune femme.



Fah Aïdara flaire rapidement le filon et enchaîne les contenus. Le succès ne se fait pas attendre et elle devient rapidement l'une des tiktokeuses les plus suivies sur ce réseau social. Un succès qui lui permet de se faire de l'argent grâce aux placements de produits et collaborations avec les marques.



1-Dudu fait des vidéos, l’éclaireur





Parti de rien, Mouhamadou Ndiaye alias Dudu fait des vidéos a montré la voie à beaucoup de jeunes dans la conception de contenu. Avec pour seul équipement un smartphone, une petite caméra et un ordinateur, le youtubeur s’est fait un nom et est devenu l’une des personnes les plus emblématiques des réseaux sociaux. Il est connu pour ses vidéos comiques et ses qualités de danseur.



Très populaire sur la toile avec plus de 2 millions de followers sur Instagram, Dudu fait partie des influenceurs du web sénégalais.





Après son succès fulgurant, il lance sa web série «bleme-pro» mettant en exergue les activités quotidiennes des Sénégalais.