Ruptures de stars - Ben Affleck et Jennifer Lopez, retour de flamme

Dans les rues comme sur le pont de leur yacht, ils s’affichent sans réserve. A d. : Le 24 juillet, sur Instagram, Jennifer Lopez, fière de son corps, poste pour son anniversaire : «52… C’que ça fait. »

On ose tout au large de Saint-Tropez. Même annoncer qu’on met fin à dix-sept ans de… séparation. La cinquantaine étant venue, Jennifer Lopez, la show woman aux 75 millions d’albums vendus, et Ben Affleck, l’acteur-réalisateur aux trois Oscars, choisissent la France pour officialiser la saison 2 de leurs amours. Premier épisode de notre série d’été consacrée aux ruptures. Cette semaine, Jennifer quitte son fiancé Alex Rodriguez pour retrouver Ben. Dans le plus pur style hollywoodien : le happy end.





Voici une « drama comedy » comme on les aime à Hollywood. Avec un public aux premières loges pour applaudir, huer et compter les points. Le blockbuster de l’été, si l’on en juge par la distribution : Jennifer Lopez et Ben Affleck dans un spectaculaire retour de flamme, et, en embuscade, Alex Rodriguez, ex-star de base-ball, le fiancé éconduit qui travaille à la reconquête de sa belle. Tout ce petit monde « rich and famous » sait jouir de sa bonne fortune et en faire profiter les photographes.





Les décors sont à la hauteur : le charme italien de Capri, dont le petit port bucolique compte toutefois plus de boutiques de luxe que de pêcheurs. Mais aussi la Grande Bleue, vue d’un fastueux yacht de trois étages estimé à 130 millions de dollars, que les tourtereaux seuls au monde ont loué 1,1 million de dollars la semaine. Seuls au monde… C’est une façon de parler. Leur « audience » ne rate pas un baiser. Enlacés sur un des ponts du bateau, ils croisent aux abords de Saint-Tropez, pas l’idéal pour passer inaperçus quand on sait que c’est le point de ralliement estival de tous les paparazzis de la terre (et je ne parle pas des drones).





La « story » qui mobilise toutes les attentions, c’est le trio. Oui, parce qu’on aurait pu vous raconter les vacances idylliques de ceux que les Américains appellent à nouveau « Bennifer » – pour Ben et Jennifer : où l’on voit repartir les braises d’un ancien volcan qu’on croyait éteint. Mais il y a plus corsé.





Ben a besoin de l’amour pour se remettre la tête à l’endroit et échapper à ses démons





Avant ces ultimes rebondissements tropéziens, on a bien cru que la bomba d’origine portoricaine avait enfin trouvé son âme sœur : l’autre latino célèbre, d’origine dominicaine, l’athlète-entraîneur-investisseur Alex Rodriguez. Même famille modeste, né comme elle à New York, même rage de réussir, mêmes succès envers et contre tous les ostracismes qu’ils ont dû braver l’un et l’autre. A eux deux, ils totalisaient une fortune colossale, pas loin de 800 millions de dollars, fifty-fifty. Donc pas de problème d’argent, pas de conflits, trois maisons en copropriété entre New York et la Floride et pas d’ajustement sociologique. Mais deux tempéraments bien distincts : autant Alex avait très bien vécu le confinement entre sa fiancée et ses conversations par Zoom, au milieu de leurs quatre enfants à la maison (il a deux filles de 16 et 13 ans qui s’entendent à merveille avec les jumeaux de Jennifer), autant J.Lo tournait en rond comme un lion en cage.





Du côté des «Bennifer », le «Valerie » : 85 mètres de longueur, six ponts, piscine, Jacuzzi, héliport et salle de projection. Un petit paradis à 1,1 million de dollars la semaine pour essayer la vie à deux, sans les enfants : deux pour elle, trois pour lui.







Elle envoyait des signaux subtilement rageurs : « Je l’avoue, être créative, courir partout me manque. Alors qu’Alex, lui, est le seul de ma connaissance à dire qu’il aime ce confinement ! » Elle ajoutait avoir travaillé sur elle-même. « Nous avons suivi une thérapie de couple, ça nous a vraiment aidés dans notre relation. » Une thérapie de couple avant même d’être mariés ? Au bout de seulement deux ans et demi de relation, ça sonnait comme un inquiétant signal d’alerte. En clair : on n’a plus de désir, on ne se supporte plus. La preuve : au premier tournage qui a repris à Saint-Domingue pour Lopez, Rodriguez en a profité pour s’offrir une escapade avec une starlette de la télé-réalité. À croire que sa fiancée n’attendait que cette incartade pour mettre un point final à leur histoire.







Elle qui répète que sa seule faiblesse, c’est sa peur de se retrouver seule, eh bien, elle a consacré la rupture en trois coups de cuillère à pot ! « La confiance est rompue », résumait-elle sobrement en avril. À la lumière de sa romance avec Ben Affleck, on se dit qu’elle avait déjà dû engager des pourparlers avec son ex avant son tournage dominicain. Histoire de le garder sous le coude au cas où.





En 2003, les fiancés les plus en vue d’Amérique. Leur mariage sera annulé à cause de la « pression médiatique »







Petit rappel pour situer le scénario : l’acteur-cinéaste et la chanteuse-actrice s’étaient fiancés en 2002, peu après le tournage d’« Amours troubles », un flop retentissant mais le lieu de naissance de leurs amours. En pleine passion, les deux vedettes ignoraient que ce fiasco allait advenir et les affecter durablement. Le film, un polar sur la mafia new-yorkaise (où Affleck incarnait un tueur à gages et Lopez, son bras droit si l’on peut dire), avait coûté 54 millions de dollars et en avait rapporté 7. Il était une caricature de navet industriel et, en plus, la médiatisation des étreintes entre les deux héros avait brouillé les attentes du public. Les « Bennifer » avaient la trentaine, pas encore d’enfants, et montraient une réjouissante complaisance à se faire photographier partout. L’échec du film en fut d’autant plus cuisant. C’est comme si la romance était née sous de mauvais auspices.







Aujourd’hui, Jennifer en parle comme d’une des pires épreuves qu’elle ait dû traverser. Heureusement, elle a fini par se refaire dans les bras de Marc Anthony (dix ans de mariage), avec lequel elle a eu ses jumeaux, 13 ans aujourd’hui. Pour Ben Affleck, le havre fut sa rencontre avec une autre Jennifer, Garner : douze ans de vie commune et trois enfants de 16, 11 et 9 ans maintenant.





Aux Bahamas, le 10 mars 2019, elle accepte la demande d’Alex Rodriguez. La pandémie empêchera la noce







Le temps a passé. On a suivi les affres des uns et des autres. Ben Affleck s’est retrouvé plusieurs fois aux prises avec ses addictions, jeu et alcool. Un truc de famille : son père, grand alcoolique aujourd’hui abstinent, a dû longtemps lutter contre sa pulsion. Son frère Casey en a parlé ouvertement en 2018, alors que Ben intégrait sa énième cure de « rehab » : « Ben est un toxicomane et un alcoolique. La plupart de mes grands-parents sont des alcooliques. Mon père est alcoolique, aussi mauvais qu’on puisse l’être, et il est sobre depuis trente ans. Moi, je suis sobre depuis environ six ans. » Leur père, Timothy, ancien travailleur social, l’expliquait de façon plus cash : « Hollywood est un endroit dégueulasse. Je pense que c’est un facteur majeur dans l’alcoolisme de Ben. Vous êtes presque obligé de développer un personnage qu’il est difficile de mettre de côté quand vous rentrez chez vous. Ça affecte toute votre vie. Je pense que c’est un des dangers de l’industrie du cinéma. »





Il est vrai que Ben replonge au gré de ses succès et de ses échecs professionnels. À chaque reprise, c’est l’amour qui lui remet la tête à l’endroit. La dernière fois, en plein confinement, la jeune actrice cubaine Ana de Armas, de quinze ans sa cadette, lui avait redonné la santé.





Thanksgiving 2020. Avec les jumeaux nés de son union avec Marc Anthony, Max et Emme, et les filles d’Alex, Natasha et Ella







A priori, Jennifer Lopez, 52 ans, devrait se montrer à la hauteur. D’autant qu’elle ne boit presque pas et s’efforce de dormir ses huit heures. Un exemple de vie saine. Bon… Au coucher du soleil, difficile de résister aux tentations grisantes du Château de Pampelonne…En tout cas, revanche de femme bafouée ou euphorie amoureuse, elle s’affiche sans réserve dans les rues de Capri et sur les ponts de leur yacht pour milliardaire. Une manière de faire savoir que « ça va très bien pour moi, merci ». Ben et Jennifer auraient pu aller abriter leurs ébats aux Bahamas ou dans le Montana, où ils possèdent chalet et villa. Mais non, ils choisissent de s’afficher dans les deux perles mondaines de la Riviera. Et l’été n’est pas fini.





J.Lo a déjà acheté une nouvelle maison à Los Angeles





Piqué au vif, Alex Rodriguez décide de riposter. Au lieu de partir respirer le grand air du large dans sa maison de Floride (ou en Bretagne !), il choisit cette minuscule « french bay » pour venir narguer son ex. La reconquérir ? À le voir parader entre deux (parfois trois ou quatre) créatures dans les mêmes ruelles et sur le même genre de yacht qui emprunte en gros la même route maritime, on observe qu’il fait tout pour l’énerver. La rendre jalouse ? Ce qui est sûr, c’est que Monsieur est mortifié. En mai dernier, il s’est même fendu de quelques confidences. Un ami : « Alex est choqué que Jennifer soit déjà passée à autre chose. Il pensait vraiment qu’ils pourraient arranger leur relation et se rabibocher. Il l’a contactée pour la revoir, mais elle a été sèche avec lui. Elle n’a pas envie de redémarrer quoi que ce soit. » Ça sonne comme une gifle définitive. Mais, pour un champion comme Alex, « no is not an answer » (« non n’est pas une réponse »).





Le fait que son ex ait acheté une nouvelle maison familiale à Los Angeles pour y vivre avec Ben et les enfants ne va pas le faire douter dans sa stratégie de reconquête. Pourtant, 54 millions de dollars, la demeure de Beverly Park, n’est-ce pas le signe d’un engagement sérieux ? Une bagatelle ! Ces gens-là ne raisonnent pas petitement. Grand seigneur, Alex n’a pas repris à Jennifer sa bague de fiançailles à 1,8 million de dollars. Et elle n’a pas songé à la lui rendre. Leur communiqué commun, lors de la rupture, démontre une certaine élégance : « Nous sommes plus heureux en tant qu’amis et souhaitons le rester. »