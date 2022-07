Sadio Mané au Bayern : le pari de Youssou Ndour

Youssou Ndour est formel : le passage du Ballon d’Or 2022 de Liverpool au Bayern Munich le fera grandir. «Je pense qu’on aura un Sadio à un autre niveau Inch’Allah», parie le leader du Super Etoile dans un entretien paru ce mardi dans les colonnes de L’Observateur.



Youssou Ndour est d’autant plus convaincu que «rejoindre le Bayern est une très bonne chose» pour Sadio Mané, que l’attaquant des Lions a déjà flirté avec la culture allemande.



«On se souvient de son excellent passage à Salzbourg et la relation entre l’Autriche et l’Allemagne peut légitimement faire penser que Sadio n’aura aucun problème d’adaptation», clame l’ancien ministre du Tourisme et de la Culture.



Surtout que, souligne Youssou Ndour, «la rigueur allemande va bien avec le sérieux et la rigueur de Sadio».