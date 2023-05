Saison 2 d’Emprises : Amélie Mbaye-Marodi, l’histoire d’un divorce

Dans la saison 2 d’Emprises, Rama ne sera pas incarnée par Amélie Mbaye. L’actrice et Marodi, producteur de la série, ont mis un terme à leur collaboration. «Nous n’avons pas pu trouver d’accord. On est en désaccord sur le contrat et je ne peux entrer dans des détails confidentiels», a laconiquement répondu le patron de la structure, Mass Ndour, lorsque L’Observateur l’a interrogé sur la cause du divorce.



La concernée ne s’est pas, pour sa part, encombrée avec le corset de la confidentialité. Dans un entretien avec le quotidien du Groupe futurs médias, Amélie Mbaye confie qu’elle n’est pas à l’affiche de la suite d’Emprises «pour des soucis de contrat et d’argent».



L’actrice assure qu’elle était prête pour la saison 2 de la série. «Chez moi j’avais commencé à travailler mon personnage. Ça m’a demandé un travail acharné», glisse-t-elle. D’après l’accord retenu avec Marodi, les tournages devaient démarrer le 23 mars dernier. Le 11, Amélie Mbaye quitte Dakar pour Paris. Mass Ndour a payé son billet, selon elle.



Le 18, tous les acteurs de la série, «les nouveaux comme les anciens», prennent part à la séance de lecture du scénario. Puis le réalisateur annonce un changement de plan : le démarrage des tournages est repoussé au 3 avril. «Je n’y voyais pas d’inconvénient jusque-là, jure Amélie Mbaye. Sauf qu’il fallait qu’ils prennent en compte que j’ai laissé du boulot à Paris et que ce report allait me faire perdre non seulement du temps, mais aussi de l’argent.»



Celle qui incarnait Rama dans la saison 1 d’Emprises sollicite alors une entrevue avec Mass Ndour dans le but de mettre les choses au point. En vain. «Malgré mes relances», regrette-t-elle. Le producteur et l’actrice finissent par établir le contact. Cette dernière souhaite être payée pour les jours passés à Dakar sans rien faire à cause du report du début des tournages. Le patron de Marodi dit niet.



Amélie Mbaye revient à la charge avec une nouvelle proposition : «Lorsqu’il a fallu faire les affiches pour la série, je lui ai fait la proposition de me payer à partir du 18, date à laquelle nous avons eu la première séance de travail, jusqu’au 31 mars. Pour le reste, ce n’était pas grave, je le lui laissais volontiers.»



Malgré cette concession de l’actrice, un accord n’est pas trouvé. Le divorce est inévitable. Au grand dam des téléspectateurs d’Emprises. «Les internautes sont déçus que je ne figure pas dans la saison 2 et se demandent où je suis passée. Et Marodi n’a pas daigné s’excuser», s’insurge Amélie Mbaye. Qui ne veut «plus entendre parler de Marodi», balayant un éventuel rabibochage avec la maison de production dirigée par Mass Ndour.