Takeoff, rappeur du groupe Migos, abattu à Houston

Le jeune rappeur de 28 ans, membre du groupe américain Migos, avec Quavo et Offset, a été tué par balle à Houston, ce 1er novembre.



Kirshnik Khari Ball, rappeur américain plus connu sous le nom de Takeoff, a été victime d'une fusillade, cette nuit à Houston. Il est mort sur les lieux de la fusillade, selon des informations confirmées par TMZ. Il avait 28 ans. Takeoff était membre du groupe de hip-hop Migos, originaire d'Atlanta en Georgie, aux côtés de Offset et de Quavo.



Il s'agirait, selon TMZ, d'une partie de dés dans un bowling de Houston, qui a mal tourné. Une altercation a éclaté, un des protagonistes a sorti une arme et tiré sur Takeoff. Quavo se trouvait également sur les lieux.