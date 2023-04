Taylor Swift et Joe Alwyn se sont séparés

La chanteuse américaine, actuellement en tournée, et l’acteur britannique étaient en couple depuis 2016.







Pour eux, l’amour aura duré six ans. La chanteuse américaine Taylor Swift et son compagnon, l’acteur britannique Joe Alwyn, se sont séparés il y a quelques semaines, a annoncé le site américain People vendredi 8 avril, confirmant une information d’Entertainment Tonight (ET).