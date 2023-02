Théâtre : Les comédiens de Thiès crachent du feu au Grand théâtre dans un baptême comique

Les comédiens de Thiès crachent du feu au Grand théâtre dans un baptême comique

Les acteurs de Thiès ont réussi à faire voyager le public, dans une interprétation de la série ‘’Polygame’’. C'est sur la grande scène du Grand Théâtre national de Dakar que la talentueuse Ndèye Ndiaye et ses amis ont décidé d'y célébrer leur baptême avec la pièce intitulée "Le baptême de Ndèye Ndiaye". Une suite de la série ‘’Polygame’’.





Le spectacle a eu lieu ce samedi devant un public connaisseur venu nombreux prendre part à l'événement.





Sous la lumière raffinée, les acteurs se dénouent et se meuvent dans une belle cohésion gestuelle sur la scène devant un public affamé de rire pour interpréter une partie de l'une des meilleures séries télévisées du Sénégal. ‘’Polygame’’ est un véritable chef-d'œuvre qui décortique la polygamie dans notre société.





Dès la première levée de rideau, la prestation des artistes aux rôles titanesques, les chansons aux rythmes des tambours africains orchestrés par de belles prestations chorégraphiques nous transportent dans un voyage inédit dans les entrailles de la société sénégalaise. Le public s’est esclaffé à plusieurs reprises pendant la pièce qui a duré près d'une heure. Les comédiens jouent leur rôle à la perfection. On se laisse facilement embarquer dans l’histoire qui donne lieu à des situations de divertissement et à des frissons.





Un baptême aux réalités purement africaines avec des querelles et des conspirations entre coépouses au sein d'une même famille. L'objectif de la pièce, c'est de dialoguer avec le public, histoire de montrer les réalités sociétales dans une famille polygame, en faisant passer des messages qui mènent à la cohésion sociale et à l'harmonie.