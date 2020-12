Titanic : la fin que vous ne verrez jamais

Diffusé dimanche soir dernier sur TF1, c'est peu dire que Titanic, 23 ans (déjà !!) après sa sortie, offre toujours un spectacle assez magistral, pincement au coeur compris avec une fin émouvante où Rose et Jack sont enfin réunis par-delà la mort...Mais vous ignoriez peut être qu'il existe une fin alternative au film de James Cameron. Dans celle-ci, Rose (Gloria Stuart) ne meurt pas dans son sommeil pour finir par être réunie avec Jack. On la découvre sur le rebord de la rambarde du navire de recherche, rapidement rejointe par Bill Paxton et la fille de Rose qui s'inquiètent pour elle. Ils craignent le pire. La nonagénaire leur assène alors une petite leçon de vie, sur le mode "la vie est inestimable, il faut faire en sorte que chaque jour passé compte". Et de balancer le fameux Coeur de l'océan (le pendentif) par-dessus bord, ce qui provoque un rire nerveux / hystérique / pas crédible pour deux sous de Bill Paxton.