Tom Cruise et Elon Musk veulent tourner un film dans l’espace

Tom Cruise, Acteur

L’acteur plancherait actuellement à la réalisation d'un film d’action dans l’espace avec Elon Musk et la NASA.

Tom Cruise pourrait bien devenir la première star de cinéma à monter à bord d'une fusée. Selon le site américain Deadline, l’acteur et Elon Musk, le patron de la société spatiale Space X, prépareraient un film d’action dans l’espace en collaboration avec la NASA.

Pour l’instant, on ne sait rien de ce projet insolite, si ce n’est qu'il ne sera pas lié à la saga “Mission: Impossible”. Aucun studio de cinéma ne participerait aux pourparlers.





Tom Cruise planche sur cette idée depuis de longues années. Au début des années 2000, le réalisateur James Cameron avait proposé à l’acteur de participer à un film tourné dans l’espace, comme il l’a raconté en 2018 au magazine Empire. “J’avais un contrat avec les Russes en 2000 pour aller dans la Station spatiale internationale et y tourner un documentaire en 3D. Puis je me suis dit, ‘nous devrions y faire un film.’ J’ai donc dit [à Tom]: ‘Toi et moi, nous allons prendre deux places dans le Soyouz, mais quelqu’un doit nous entraîner pour devenir des ingénieurs aérospatiaux.’ Tom m’a répondu: ‘Pas de problème, je vais m’entraîner.’”





Finalement, le projet n’a jamais abouti: “Nous avions quelques idées, mais c’était conceptuel”.