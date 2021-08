Trafic de visa : Les mises en garde de carlou d à ses amis artistes

Carlou D reconnaît l’existence de trafic de visa dans le milieu des artistes. Selon lui, ces pratiques, mises au-devant de la scène ces derniers jours avec l’affaire du rappeur Kilifeu, sont bien une réalité dans le monde artistique. Mais parfois, a-t-il estimé, les artistes le font de bonne foi. « C’est un problème super compliqué. Parce que, si tu es artiste, tout le monde vient vers toi. Que ce soit vos frères ou bien même vos amis avec qui tu passes tout le temps. Avant même qu’il soit un problème financier, c’est parfois un problème de famille », a souligné l’artiste chanteur. Toutefois, Carlou D exhorte ses amis artistes à cesser ces pratiques qui sont « un risque pour leur carrière ».À chaque fois qu’un artiste prépare un concert à l’étranger, il y a des gens qui viennent pour qu’ils les mettent dans le groupe. Si vous voyez la tournure qu’il a pris ces temps-ci, vous allez vous rendre compte que c’est une réalité. Mais, chaque artiste doit savoir gérer sa carrière. Avant tout, nous sommes des musiciens, il faudrait que les artistes cessent ces pratiques. Parce que non seulement, ça pourrait les bloquer à ne plus mettre les pieds à l’étranger, mais également, ils peuvent se retrouver en prison », a-t-il déclaré.Ibrahima Loucard plus connu sous le nom de Carlou D s’exprimait en marge du festival Afrik Impact qui se tient à Denver du 6 au 27 août 2021. L’artiste sénégalais fait partie des têtes d’affiche de ce festival, inscrit désormais dans l’agenda culturel du Colorado aux Etats-Unis.