Tyco Tatoo : «J’ai connu ma awo sur Facebook et ma ñarel sur Snapchat»

Le célèbre tatoueur Tyco Tatoo est polygame. Et il a connu ses deux épouses sur les réseaux sociaux. «J’ai connu ma première épouse, Audrey, sur Facebook vers le milieu des années 2000», confie dans L’Observateur celui qui se nomme à l’état civil Djibril Ndiogou Diop.



Il poursuit : «Elle vivait à l’époque en France et on correspondait souvent. Au début, nous étions juste des amis et elle venait souvent au Sénégal. Nous avons fini par nous mettre ensemble. Nous nous sommes mariés il y a juste deux ans.» Le couple a une fille.



Il y a trois mois, Tyco Tatoo a pris une deuxième femme : Jasmine. Là aussi, la magie des réseaux sociaux a opéré. «On s’est connu sur Snapchat. Elle m’avait écrit pour me dire qu’elle voulait se faire tatouer et me posait des questions par rapport à mes prestations», confie Djibril Ndiogou Diop.



Pendant trois ans, Jasmine et le tatoueur maintiennent le contact par voie électronique avant la rencontre physique. «On a fini par devenir amis et au fil du temps, on est sortis ensemble et je l’ai épousée», détaille Tyco Tatoo.



Avant Audrey et Jasmine, Djibril Ndiogou Diop avait connu un premier mariage. C’était une de ses ex-copines, qu’il avait épousée après la naissance de leur enfant. «Nous avons fini par divorcer», souffle le tatoueur le plus connu au Sénégal qui croit avoir «hérité les 'gênes' de polygame de son père», qui avait quatre épouses.