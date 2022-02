Un adolescent suit le jet privé d’Elon Musk sur Twitter, le milliardaire lui propose de l’argent pour qu’il arrête

Elon Musk suivi par un adolescent sur Twitter

Elon Musk a proposé à Jack Sweeney la somme de 5.000 dollars (4.400 euros) pour qu’il arrête d’alimenter un compte Twitter sur lequel il suit les déplacements du milliardaire grâce à des données publiques. Le jeune homme de 19 ans a jugé l’offre trop basse et a effectué une contre-proposition de 50.000 dollars (soit plus de 44.000 euros).

Le CEO de Tesla a fait la connaissance à l’automne de ce compte Twitter qui suivait les vols de son jet privé. Il voulait s’en débarrasser rapidement, mais c’était sans compter sur la détermination du jeune homme de 19 ans derrière cette idée, Jack Sweeney.





50.000 dollars plutôt que 5.000

Dans un message personnel sur Twitter, Musk a interpellé Sweeney : “Pouvez-vous arrêter cela ? Cela met ma sécurité en danger.” Sweeney a répondu sept heures plus tard : “Oui, je peux, mais cela vous coûtera une Tesla Model 3 ou un stage dans votre entreprise”. Musk a poursuivi en disant dans la conversation qu’il “n’aime pas l’idée d’être abattu par un cinglé”.





Il a demandé à Sweeney combien il gagnait grâce à ce compte. L’adolescent lui a affirmé que cela ne dépassait pas les 20 dollars par mois (18 euros). En réponse, Musk a proposé 5.000 dollars pour supprimer le compte et qu’il ne soit plus suivi partout dans le monde. “Y a-t-il une chance de porter ce montant à 50.000 dollars ?” a tenté M. Sweeney. “Ce serait un grand soutien pour mes études et peut-être que je pourrais acheter une voiture avec, peut-être même un Model 3". Musk a mis un certain temps avant d’écrire la réponse suivante: “Cela ne semble pas juste de payer autant pour fermer ce compte.”





Musk, Gates, Bezos...

“J’y ai consacré beaucoup de temps et 5.000 dollars ne sont pas suffisants”, justifie Sweeney auprès de “Insider”. Selon lui, ce montant “ne peut remplacer le plaisir que j’ai à travailler sur ce projet”. Musk a appliqué certaines astuces pour rendre plus difficile la localisation de son avion. “Je vais devoir contourner ça”, annonce Sweeney. Fasciné par le secteur aéronautique, le jeune garçon croise différentes données publiques comme des données de transpondeurs et des plans de vols anonymes, ce qui lui permet de repérer les jets privés sur liste noire.